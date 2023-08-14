«Сломал руку и потерял сознание»: в Новосибирске ребенок пострадал на детской площадке

Новосибирцы сообщили в соцсетях об инциденте на детской площадке на ОбьГЭСе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы сообщили в соцсетях об инциденте на детской площадке на ОбьГЭСе. По словам людей, там пострадал ребенок во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
— На детской площадке ОбьГЭСа ребёнок сломал руку во время игры и потерял сознание. На место ЧП приехали медики, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Новосибирцы сообщили в соцсетях об инциденте на детской площадке на ОбьГЭСе. Фото: "Новосибирск с огоньком"
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
В 2021 году КП-Новосибирск писала о том, как 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке. По словам родителей, ребенок скатился с горки и подвернул ногу — а под горкой находилась яма.
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