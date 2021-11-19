В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу, скатившись с горки на детской площадке

Под горкой находится яма, которая повредила ногу ребенку. Фото: Дмитрий Геннадьевич

В Кировском районе Новосибирска, на улице Гэсстроевской, 2/1, 6-летняя девочка сломала ногу. Ее родственники утверждают, виной тому — яма под горкой на детской площадке. Инцидент произошел в конце лета 2021 года. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» родственники девочки, отметив, что за инцидент никто не понес ответственности.

— Под присмотром родителей шестилетний ребенок скатилась с горки и подвернула ногу, сразу сказав о резкой боли, девочка была доставлена в больницу с диагнозом перелома стопы. Мы обратились в полицию, которая так и не выехала на место происшествия, потом в прокуратуру и ГЖИ по Новосибирской области. Позже полиция все же опросила и передала информацию в Следственный комитет. Прокуратура вообще никак не отреагировала с 23.09.21 даже ответ не дали. Спустя пару месяцев сотрудник ГЖИ Лапшин видел нарушение, но, когда пообщался с директором УК «Любимый дом» никак не отреагировал, — рассказал КП-Новосибирск родственник пострадавшей девочки.

Родные ребенка уверены, что на детской площадке есть нарушения, которые никто не устранил. А из-за них, по их мнению, могут пострадать и другие дети.

Известно, после инцидента девочка месяц ходила на костылях. По словам родственников, сейчас ребенку лучше, но требуется восстановление — массаж ножки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.