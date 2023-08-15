Бастрыкин заинтересовался жалобой таксистки в новосибирском аэропорту Толмачево

Бастрыкин заинтересовался конфликтом таксистов в новосибирском аэропорту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки из-за конфликта таксистов в аэропорту Толмачево. Ранее таксистка пожаловалась, что ей угрожают конкуренты.

— В соцсетях распространена информация о том, что в Новосибирске мигранты совершают в отношении женщины — работника такси противоправные действия. По факту проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, женщина рассказывала о том, что ее пытаются выгнать с территории аэропорта другие таксисты-мигранты, выслеживают, угрожают и требуют заплатить им деньги. Женщина обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте.

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