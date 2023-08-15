Бастрыкин заинтересовался жалобой таксистки в новосибирском аэропорту Толмачево

Бастрыкин заинтересовался конфликтом таксистов в новосибирском аэропорту.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки из-за конфликта таксистов в аэропорту Толмачево. Ранее таксистка пожаловалась, что ей угрожают конкуренты.
— В соцсетях распространена информация о том, что в Новосибирске мигранты совершают в отношении женщины — работника такси противоправные действия. По факту проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете.
Напомним, женщина рассказывала о том, что ее пытаются выгнать с территории аэропорта другие таксисты-мигранты, выслеживают, угрожают и требуют заплатить им деньги. Женщина обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Говорили, это их территория»: в Новосибирске разыскивают мигрантов, требовавших деньги с таксистки
В Новосибирске разыскивают мигрантов, требовавших деньги с таксистки (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер