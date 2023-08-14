«Говорили, это их территория»: в Новосибирске разыскивают мигрантов, требовавших деньги с таксистки

Таксистка пожаловалась на мигрантов, требовавших с нее деньги.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске общественники организации «Северный человек» разыскивают мигрантов, требовавших деньги с таксистки за работу возле аэропорта. Конфликт произошел Толмачево 13 августа.
— Я работаю официально в городском такси, привожу и увожу пассажиров из аэропорта. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами лица азиатской национальности агрессивно настроенные. Мол, я не плачу здесь, и поэтому не должна тут находиться — это их территория, — рассказала пострадавшая в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Женщина рассказала о случившемся в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
Девушка обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте. На момент публикации инцидент в правоохранительных органах не прокомментировали.
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