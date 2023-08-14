Ошибочно считают ядовитым: житель Новосибирска нашел гриб-дубовик

Гриб-дубовик часто путают с ядовитым болетом сатанинским.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Житель Новосибирска по имени Вячеслав нашел гриб-дубовик. Его часто путают с ядовитым болетом сатанинским, поэтому обходят стороной. Однако это – два разных дикороса.
Дубовик не так часто встречается в Западной Сибири. У гриба желтоватая мякоть, у основания ножки она имеет красноватый оттенок. На срезе мякоть синеет, а потом буреет.
− Дубовик считается условно съедобным. Большинство мнений сходятся в том, что употреблять этот вид можно после предварительного отваривания со сливом отвара и тщательной кулинарной обработки, − отметил в беседе с КП-Новосибирск миколог Дмитрий Агеев.
У болета сатанинского тоже ярко-красная ножка и способность синеть. Специалисты говорят, что даже кусочек сырой мякоти массой около одного грамма может вызвать тяжелое расстройство пищеварительной системы. Но в Сибири этот гриб не растет.
Ранее КП-Новосибирск сделала подборку необычных грибов из местных лесов.
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