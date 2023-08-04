Похожи на капусту и умеют «вылупляться» из яйца: новосибирские грибники делятся необычными находками из леса

В сибирских лесах порой попадаются такие грибы - будто с другой планеты. Фото: Татьяна ДМИТРИЕВА, Анна ПРОКОПЕНКО, Наталья БАТОМУНКУЕВА

Август и сентябрь - радость для грибников. Именно в эту пору в лесах можно собрать самый богатый урожай. Маслята, лисички, подберезовики, боровики… Но среди грибов порой можно наткнуться на такие экземпляры, что даже задаешься вопросом: а с нашей ли они планеты? Разбираемся вместе с микологом, что за чудеса растут в лесах Сибири.

Блюдо можно приготовить и из этого эффектного гриба. Фото: Татьяна АНТОНОВА

Этот гриб, похожий на коралл, называется оленьими рожками. Другие его прозвища - желтый рогатик, грибная лапша и даже медвежья лапка. Несмотря на ассоциации с морем, в наших лесах он обитает не одну тысячу лет.

- Это гриб рода Ramaria. В него входят семейства Гомфоровые, Лисичковые, Рогатиковые. Определить вид можно только с помощью микроскопа, как и понять точное место его обитания, - объяснил КП-Новосибирск миколог Дмитрий Агеев.

В большинстве своем «кораллы» безобидны. Но отбирайте молодые грибы, так как зрелые и старые горчат.

В народе эта кучеряшка называется грибной капустой. Фото: Наталья БАТОМУНКУЕВА

Еще один странный гриб с волнистыми «лепестками» нашли у самых корней дерева. Это редкий экземпляр - спарассис курчавый, в народе его называют грибной капустой. Правда похож на цветную капусту, и, к счастью, им можно полакомиться. Вкус у тушеных или жареных грибочков необычный - отдает орехом.

«Колючки» растут на корнях деревьев. Фото: Анна ПРОКОПЕНКО

На корнях поваленной осины выросло целое семейство мальцов с колючками. Новосибирские грибники рассказывают в соцсетях, что жарят и запекают этих «ежиков» в жюльене, хотя специалисты так поступать не рекомендуют.

- Это гриб-паразит чешуйчатка чешуйчатая. Она растет группами в основании стволов деревьев, в основном лиственных пород. Съедобным не считается. Некоторые люди употребляют его без видимого негативного эффекта, для других же результат может оказаться более плачевным, - предупреждает Дмитрий Агеев.

Дубовик часто путают с сатанинским грибом. Фото: Татьяна ДМИТРИЕВА

Ярко-рыжий дубовик с зеленоватой на срезе мякотью часто путают с похожим опасным грибом - болетом сатанинским. У второго страшилища тоже ярко-красная ножка и способность синеть, правда грибники-новички забывают, что в Сибири сатанинский гриб не водится.

Дубовики в основном находят в Академгородке и охотно кладут в корзинки, но консенсуса о том, можно ли его есть, нет до сих пор.

- Дубовик считается условно съедобным. Разные авторы причисляют его к съедобным или ядовитым. Большинство мнений сходятся в том, что употреблять этот вид можно после предварительного отваривания со сливом отвара и тщательной кулинарной обработки, - говорит миколог.

Веселка умеет «вылупляться» из яйца. Фото: Анастасия УСПЕНСКАЯ

Веселка - тот самый гриб, который всех дилетантов тихой охоты ставит в ступор. Он похож на яйцо, в разрезе - как цитрус-мутант. Но мало того - он еще умеет из этого яйца вылупляться! А когда вырастает, то выглядит совсем неприлично. Даже латинское название Phallus Impidicus на это намекает.

Но несмотря на это, веселку можно есть, пока она на стадии яйца. Взрослый гриб начинает вонять разлагающейся падалью.

Вонючий гриб-червяк - краснокнижный вид. Фото: Артем КИРИЛЛОВ

Из травы выглядывают багровые ножки - такие грибы стали часто находить в лесу. Эти «червяки» созревают с июля по сентябрь, тоже вылупляются из яйца, но на вкус и запах - отвратительны и несъедобны.

- Этот необычный вид - Мутинус Равенеля. Тоже краснокнижный гриб, в Новосибирской области явно предпочитает соседство с человеком. Одна известная нам популяция уже несколько лет плодоносит на газоне на дачном участке, причем с каждым годом все обильнее, в другом случае мутинусы встретились посреди автобусной остановки в центре Бердска, - добавляет Дмитрий Агеев.

С ростом гриба его кончик покрывается оливковой слизью, источающей трупные ароматы с цветочными нотками. Такая убойная смесь привлекает мух, которые разносят споры гриба на своих лапках.

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