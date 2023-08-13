Жители ЖК заблокировали дорогу. Фото: "АСТ-54"

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался перекрытием дороги к новому ЛДС в Новосибирске.

- По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка, - говорится в группе «Информационный центр СК России».

Председатель СК поручил руководителю регионального СУ СК РФ доложить о ее ходе и результатах.

Напомним, что 12 августа жители ЖК «Панорама» перекрыли дорогу к новому ЛДС. Местным не понравилось, что им заблокировали быстрый выезд на левый берег. В мэрии объяснили, что схему движения изменили, чтобы увеличить пропускную способность, а так же, что светофор на выезде из ЖК не учитывал интересы всего левобережья.

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