Воду в дома дали под вечер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько микрорайонов в Новосибирске остались без горячей и холодной воды. Речь идет о микрорайонах «Родники», «Снегири» и «Юбилейный».

- Уже около двух часов на нет ни горячей, ни холодной воды. В «Горводоканале» сообщили, что отключение массовое, и причины выясняются, - сообщает подписчик группы «АСТ-Black».

На сайте «Мой Новосибирск» указано, что воды не было из-за аварии на питьевом центре.

Сейчас все неполадки устранены, и вода есть в домах.

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