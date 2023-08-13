Воду в дома дали под вечер.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Несколько микрорайонов в Новосибирске остались без горячей и холодной воды. Речь идет о микрорайонах «Родники», «Снегири» и «Юбилейный».
- Уже около двух часов на нет ни горячей, ни холодной воды. В «Горводоканале» сообщили, что отключение массовое, и причины выясняются, - сообщает подписчик группы «АСТ-Black».
На сайте «Мой Новосибирск» указано, что воды не было из-за аварии на питьевом центре.
Сейчас все неполадки устранены, и вода есть в домах.
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