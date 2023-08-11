В полиции прокомментировали конфликт с мигрантами в Новосибирске, закончившийся стрельбой

В полиции прокомментировали конфликт мигрантов-строителей с местными жителями. Фото: предоставлено местными жителями.

В полиции прокомментировали конфликт мигрантов-строителей с местными жителями, закончившийся стрельбой. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 11 августа, на улице Лазарева. Возникла проблема из-за парковочного места, которое строители заняли материалами. Перепалка переросла в драку, а кончилась стрельбой.

— Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что в ходе конфликта между двумя группами граждан, один из участников выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но затем от госпитализации отказался, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Стрелявший мужчина с места ЧП сбежал, сейчас его ищет полиция. После случившегося в отдел было доставлено четыре человека. Сейчас поданному факту проводится проверка.

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