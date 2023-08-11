В Новосибирске драка между мигрантами и местными жителями из-за парковки закончилась выстрелами

В Новосибирске конфликт между строителями-мигрантами и жителями домов на улице Лазарева закончилась огнестрельным ранением. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске конфликт между строителями-мигрантами и жителями домов на улице Лазарева закончилась огнестрельным ранением. Началась ссора из-за парковочного места между домами № 28 и № 26.

— У нас между домами местность отсыпана щебенкой, муж у меня там ставит машину. Тут он две недели был на даче, а когда вернулся — его парковку заняли материалами строители, которые занимаются капремонтом домов. Он их попросил все убрать, они отказались: «раз так надо, убирай сам». Муж с этого завелся, несколько деревянных паллетов сбросил оттуда и опрокинул бочку с водой, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — Тут мигранты тоже взбесились, окружили его, завязалась драка. Хотя, конечно, впятером на одного — это не драка, а избиение. Повалили его на землю, пинали.

Начался конфликт из-за парковки. Фото: предоставлено очевидцами

Дальше, по словам сибирячки, в конфликте появился еще один участник. Проходивший мимо мужчина решил вступиться за ее мужа.

— Я там бегала вокруг в панике, но помочь мужу не могла. И вдруг мимо прошел мужчина. Решил вступиться. Его слова никто не послушал… И тогда он достал травмат и сначала выстрелил в воздух, — рассказывает женщина. — Тогда они мужа моего оставили, переключились на этого мужчину, стали кидаться на него. У одного из мигрантов была в руках заточка. Он стал от них убегать, они завернули за дом, что там было — я уже не видела. Но мы услышали выстрел, оказалось, он попал одному из рабочих в ребро.

В одного из строителей выстрелили из травмата. Фото: предоставлено очевидцами

Стрелявший после случившегося тут же сбежал. Очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Пострадавшего мигранта забрали в больницу.

В областном ГУ МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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