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НовостиОбщество11 августа 2023 13:59

«Они классные, любят жизнь»: рок-музыкант Найк Борзов высказался о своей аудитории на фестивале «Ветер Сибири»

Рок-музыкант Найк Борзов высказался о своей аудитории на фестивале «Ветер Сибири»
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анастасия ХРОМЫХ
Советский и российский рок-музыкант Найк Борзов выступил на фестивале «Ветер Сибири» под Новосибирском.

Советский и российский рок-музыкант Найк Борзов выступил на фестивале «Ветер Сибири» под Новосибирском.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 11 августа, советский и российский рок-музыкант Найк Борзов выступил на фестивале «Ветер Сибири» под Новосибирском. Журналист КП-Новосибирск смогла задать несколько вопросов исполнителю хита «Маленькая лошадка».

Автора песен попросили объяснить феномен, когда звезды прошлых лет вновь становятся популярными среди современной аудитории. Найк Борзов уверен, что это обычная природная цикличность.

− В природе что-то появляется, исчезает, а потом возвращается лет через 20-30. Сейчас рамки этого цикла немножко уменьшились. Но, тем не менее, он [цикл] происходит. Были 90-тые буквально недавно, сейчас вернулись нулевые, − отметил в беседе с журналистом КП-Новосибирск рок-музыкант.

Также Найк Борзов высказался о своей аудитории.

− Очень люблю свою аудиторию. Они классные, веселые, любят жизнь, − подчеркнул исполнитель.

Посмотреть трансляцию с фестиваля «Ветер Сибири» вы можете на нашем сайте.

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