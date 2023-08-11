Фестиваль «Ветер Сибири» 2023: прямая онлайн-трансляция

Фанаты ждали фестиваль год. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Фестиваль «Ветер Сибири» 2023 - одно из самых ожидаемых событий лета. В прошлом году мероприятие отменили, поэтому поклонники рока в этот году особенно ждали его. Прямая онлайн-трансляция фестиваля начнется 11 августа.

Сам фестиваль продлится три дня - с 11 по 13 августа включительно. Всех желающих послушать Кипелова, «Чиж & Co», «Агату Кристи», «Ундервуд» ждут на аэродроме Мочище.

Погода 11 августа немного подвела: небо затянуло тучами и похолодало. Но зрителей это не испугало: они уже собрались у сцены.

Погода немного подвела. Фото: Анна ПАШАГИНА

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции. Присылайте свои фото и видео на номер 8-913-068-56-72. Мы обязательно их опубликуем!