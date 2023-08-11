Новым гендиректором новосибирского центра «Вектор» назначили Александра Агафонова

Доктор биологических наук Александр Агафонов стал новым гендиректором новосибирского «Вектора». Фото: http://www.vector.nsc.ru/

Доктор биологических наук Александр Агафонов стал новым гендиректором новосибирского центра «Вектор». Об этом 11 августа сообщили на официальном сайте учреждения.

− Александр Агафонов работает в «Векторе» с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов, − говорится в публикации.

За развитие российско-гвинейского научно-технического сотрудничества Александра Петровича наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он награжден орденом Пирогова за особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики ковида.

Александр Агафонов в 1983 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология». Потом прошел профессиональную переподготовку в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте.

Напомним, предыдущего руководителя – Рината Максютова, уволили «в связи с утратой доверия».

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