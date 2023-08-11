Мэрия Новосибирска выкупит квартиры у жильцов четырех аварийных домов

Жильцов расселят в новые дома в течение трех лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэрия Новосибирска намерена выкупить за три года квартиры в четырех аварийных домов. Это дома на улицах Ярослава Гашека, Римского-Корсакова, Бурденко и Серафимовича. Постановление об этом было опубликовано на сайте.

После сноса ветхого жилья земельные участки отдадут под нужды муниципалитета. Постановление вступило в силу после того, как его подписал мэр города Анатолий Локоть, и будет действовать три года.

Работы по сносу домов будет контролировать начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев. Напомним, всего в 2023 году в Новосибирске расселят 72 аварийных дома.

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