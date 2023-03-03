Стало известно, в каких районах Новосибирска расселят больше всего ветхих домов в 2023 году

В мэрии назвали число запланированных к расселению ветхих домов в каждом районе Новосибирска.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
В Новосибирске в 2023 году расселят 72 аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Больше всего домов расселят в Октябрьском районе – там в программу попали 33 ветхих и аварийных здания.
По одному дому расселят в Дзержинском и Заельцовском районах, по 2 – в Железнодорожном и Калининском, 4 дома в Кировском районе, 14 в Ленинском и 15 в Первомайском. Всего в них проживает 2021 человек.
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