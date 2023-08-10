Под Новосибирском суд арестовал отчима за изнасиловании беременной падцерицы

Отчима из Доволенского района обвинили в изнасиловании падчерицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области суд арестовал отчима по подозрению в изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Доволенского районного суда.

- С учётом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому преступления, сведений о его личности, вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 58 суток, то есть до 08 октября 2023, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Доволенского районного суда.

Ранее источник КП-Новосибирск сообщил, что в Доволенском районе Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка. Отцом ребенка школьницы может являться ее отчим. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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