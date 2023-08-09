В Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка: ее отчима обвинили в изнасиловании

Отчима обвинили в изнасиловании падчерицы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Доволенском районе Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка. Отцом ребенка школьницы может являться ее отчим.
— По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщил КП-Новосибирск источник.
В настоящее время мужчину задержали. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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