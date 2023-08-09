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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:01

В Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка: ее отчима обвинили в изнасиловании

Под Новосибирском отчима подозревают в изнасиловании забеременевшей падчерицы
Галина СИМОНОВА
Отчима обвинили в изнасиловании падчерицы.

Отчима обвинили в изнасиловании падчерицы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Доволенском районе Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка. Отцом ребенка школьницы может являться ее отчим.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В настоящее время мужчину задержали. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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