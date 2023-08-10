В Новосибирске школа № 54 начнет работать 1 сентября 2023 года

В Новосибирске школа № 54 откроет двери для учеников 1 сентября 2023 года. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске школа № 54 откроет двери для учеников 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.

— Строительство завершили раньше срока. Сегодня перед нами современная четырёхэтажная школа, с воссозданными историческими барельефами на фасаде. В школе оборудовали центр инженерного мышления, актовый зал и театральную студию, отдельные мастерские для мальчиков и девочек. На третьем этаже открыли музей, а на четвёртом — атриум для уроков рисования, — написал в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.

Напомним, старое здание школы, уже находившееся в аварийном состоянии, снесли в 2019 году. Учеников распределили по другим учебным учреждениям, а на месте старой школы было решено как можно быстрее строить новое здание.

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