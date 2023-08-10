В Новосибирске школа № 54 начнет работать 1 сентября 2023 года

В Новосибирске школа № 54 откроет двери для учеников 1 сентября 2023 года. Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске школа № 54 откроет двери для учеников 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.
— Строительство завершили раньше срока. Сегодня перед нами современная четырёхэтажная школа, с воссозданными историческими барельефами на фасаде. В школе оборудовали центр инженерного мышления, актовый зал и театральную студию, отдельные мастерские для мальчиков и девочек. На третьем этаже открыли музей, а на четвёртом — атриум для уроков рисования, — написал в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.
Напомним, старое здание школы, уже находившееся в аварийном состоянии, снесли в 2019 году. Учеников распределили по другим учебным учреждениям, а на месте старой школы было решено как можно быстрее строить новое здание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске стартовало строительство школы №54
Учиться в старом и ветхом здании детям уже было не безопасно (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер