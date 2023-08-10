Новосибирец заявил в полицию на кондуктора из-за разбитого телефона

Новосибирец заявил в полицию на кондуктора автобуса из-за разбитого телефона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирец заявил в полицию на кондуктора автобуса из-за разбитого телефона. Мужчина заявил, что в транспорте между ним и кондуктором произошла ссора в результате которой оказался разбит его телефон.

— В полицию поступало заявление по факту порчи имущества гражданина. Заявление зарегистрировано в установленном порядке, — пояснили в областном МВД КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала о ситуации, произошедшей в одном из городских трамваев. Незадолго до конечной в него сели несколько детей: только вот денег, чтобы оплатить проезд, у них с собой не было. Ребята стали просить кондуктора дать им проехать пару остановок, но та потребовала у них заплатить за билет или выйти. Инцидент широко обсуждался в сети, где сибиряки разделились на две группы. Одни поддерживали кондуктора, другие — детей.

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