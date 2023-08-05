«Выставляла их с криками»: новосибирцы пожаловались на кондуктора, выгонявшую детей из трамвая

В Новосибирском трамвае произошла неоднозначная ситуация. Фото: предоставлено Николаем

В Новосибирском трамвае произошла неоднозначная ситуация. Незадолго до конечной в него сели несколько детей: только вот денег, чтобы оплатить проезд, у них с собой не было. Ребята стали просить кондуктора дать им проехать пару остановок, но та потребовала у них заплатить за билет или выйти.

— Дети ехали с пляжа, видно было, что очень уставшие, чуть ли не на коленях ее упрашивали. Да и проехать-то там нужно было пару остановок, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Николай. — Кондуктор на них так кричала, что стало страшно за ребят, я думал, она вот-вот накинется на них. В итоге я заплатил за двоих, и еще нашлась неравнодушная девушка, которая заплатила за троих. И я вроде бы понимаю, что ничего незаконного кондуктор не сделала, но просто не понимаю, зачем так с детьми? Неужели нельзя было пойти навстречу?

Историю новосибирец рассказал в соцсетях. И в комментариях под постом в паблике Вконтакте «АСТ-54» мнения сибиряков также разделились. Одни согласились с мужчиной, написав, что глупо было устраивать скандал из-за такой мелочи, а другие встали на защиту кондуктора, сказав, что она действовала по закону, просто выполняя свою работу.

— Правила есть правила. Оплата в транспорте — для всех.

— Неужели сейчас все просто стали роботами и с добром отнестись не могут?

— А может у них были деньги, просто хотели схитрить? Правильно кондуктор требовала.

— Люди, конечно, молодцы, что детям помогли. Но и кондуктора винить не в чем, — пишут люди.

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