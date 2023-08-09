В Новосибирске полиция ищет подростков, обстрелявших девушку у торгового центра

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как несколько подростков обстреляли девушек из страйкбольных автоматов. Фото: предоставлено Настей/скриншот из видео

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как несколько подростков обстреляли девушек из страйкбольных автоматов. Инцидент случился на территории заброшенного долгостроя за ТЦ «Сибирский Молл» вечером 8 августа.

— Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображённых на видео, — сообщили в областном МВД.

Как рассказала КП-Новосибирск одна из пострадавших девушек, подростки стреляли с расстояния около трех метров. Их было четверо, 13-14 лет на вид. У девушек остались синяки на руках и ногах.

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