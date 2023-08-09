«Они подумали, что это смешно, а у нас теперь раны»: новосибирские школьники «расстреляли» девушек из страйкбольного оружия

Парни стреляли девушкам по ногам и спине. Фото: предоставлено Настей/скриншот из видео

В Новосибирске две девушки, 22 и 24 года, попали под обстрел. Резиновые пули попали в их ноги и спины. Стреляли местные подростки, четверо мальчишек лет 13 - 14. Что может грозить хулиганам - в материале КП-Новосибирск.

Две девушки гуляли по территории заброшенной стройки в Октябрьском районе. Был вечер 8 августа. Вдруг в поле зрения подруг появились школьники, в руках у них были автоматы для страйкбола, заряженные резиновыми пулями.

- Мальчики были одеты в страйкбольное обмундирование, в руках - автоматы. Сначала они шли впереди нас, потом пропустили вперед. Мы с подругой шли по своим делам и вдруг почувствовали резкую боль в спине и ногах, - рассказала КП-Новосибирск Настя, пострадавшая. - Они стреляли приблизительно с 3 метров. Почему они это сделали, до сих пор не ясно. Наверное, они подумали, что это смешно и что ничего не будет, если стрелять по людям без экипировки. В итоге попали нам в спины, у нас с подругой побиты ноги, появились синяки.

По словам Насти, стрелявших было четверо. На вид им 13 - 14 лет. Девушки стали ругаться, просили позвонить родителям и даже сняли видео. На кадрах видно, что парни сначала стоят и обсуждают, что делать, в итоге решили сбежать.

- Мы написали заявление в полицию. На судмедэкспертизу направление еще не получили, потому что участкового не было на месте, но скоро это сделаем, - подытоживает Настя. - Одного мальчика, кстати, уже нашли.

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

- Информация, опубликованная в Сети, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображенных на видео, - уточнили в ведомстве.

* Имя изменено.

Комментарий юриста

Что может грозить подросткам за такое хулиганство? Отвечает юрист Евгений Павлов:

- Если подросткам нет 14 лет, то ответственность будут нести их родители. Протокол об административном правонарушении составят на них за неисполнение родительских обязанностей. Они могут отделаться предупреждением. Скорее всего, СМЭ решит, что это легкий вред здоровью, потому что у девушек только синяки. Но если девушки подадут в суд, то смогут взыскать моральную компенсацию с родителей. Детей могут поставить на учет.

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