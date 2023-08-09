«Целились в меня и подругу»: в Новосибирске подростки обстреляли прохожих из страйкбольных автоматов

Девушки поделились снимками синяков. Фото: «Новосибирск с огоньком»

Возле заброшенной стройки недалеко от торгового центра «Сибирский молл» в Новосибирске четверо подростка обстреляли прохожих. Этом рассказал канал «Новосибирск с огоньком».

— Обстреляли меня и мою подругу из страйкбольных автоматов. Когда мы позвонили в полицию, дети скрылись моментально. Написали заявление, — сообщают подписчицы канала.

Девушка поделилась фото синяков на ноге. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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