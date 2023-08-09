Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 3:42

«Целились в меня и подругу»: в Новосибирске подростки обстреляли прохожих из страйкбольных автоматов

В Новосибирске подростки обстреляли прохожих из страйкбольных автоматов
Надежда РЫЖКИНА
Девушки поделились снимками синяков. Фото: «Новосибирск с огоньком»

Девушки поделились снимками синяков. Фото: «Новосибирск с огоньком»

Возле заброшенной стройки недалеко от торгового центра «Сибирский молл» в Новосибирске четверо подростка обстреляли прохожих. Этом рассказал канал «Новосибирск с огоньком».

— Обстреляли меня и мою подругу из страйкбольных автоматов. Когда мы позвонили в полицию, дети скрылись моментально. Написали заявление, — сообщают подписчицы канала.

Девушка поделилась фото синяков на ноге. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер