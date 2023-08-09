Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию в детском лагере под Новосибирском, где играли в «зомби-апокалипсис»

Детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась о ситуации в детском лагере под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась о ситуации в детском лагере в Искитимском районе Новосибирской области. На учреждение пожаловались родители отдыхавших там ребят.

Родители рассказали, что их чадам выдавали телефоны всего раз в день. Когда один ребенок заболел, он не смог вовремя сообщить об этом родителям. Кроме того, взрослых напугали игры в стиле «зомби-апокалипсиса», которые устраивали вожатые.

− Инициировала проведение межведомственной проверки в связи с публикацией в СМИ информации об инциденте в одном из детских лагерей Искитимского района, − написала Надежда Болтенко в своем телеграм-канале.

Детский омбудсмен отметила, что направила обращения в региональную прокуратуру и Минтруда НСО с предложением всем вместе разобраться в ситуации.

В среду, 9 августа, состоится совместный выезд в детский лагерь специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребенка, представителей прокуратуры и регионального Минтруда.

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