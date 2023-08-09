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НовостиОбщество9 августа 2023 0:00

Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, где играли в «зомби-апокалипсис»

Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском после жалоб родителей
Галина СИМОНОВА
Прокуратура проверит детский летний лагерь под Новосибирском после жалоб родителей.

Прокуратура проверит детский летний лагерь под Новосибирском после жалоб родителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверит детский летний лагерь под Новосибирском после жалоб родителей. Претензия сибиряков заключалась в том, что детям выдавали телефоны всего раз в день, и когда один из детей заболел, то не смог вовремя сообщить об этом родителям. Кроме того, родителей напугали игры в стиле «зомби-апокалипсиса», которые устраивали вожатые.

— Прокуратура проводит проверку по данному факту, планируется выезд на территорию лагеря, — пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомство проверит обоснованность жалоб родителей и условия, в которых отдыхают дети.

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