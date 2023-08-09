Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, где играли в «зомби-апокалипсис»

Прокуратура проверит детский летний лагерь под Новосибирском после жалоб родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверит детский летний лагерь под Новосибирском после жалоб родителей. Претензия сибиряков заключалась в том, что детям выдавали телефоны всего раз в день, и когда один из детей заболел, то не смог вовремя сообщить об этом родителям. Кроме того, родителей напугали игры в стиле «зомби-апокалипсиса», которые устраивали вожатые.

— Прокуратура проводит проверку по данному факту, планируется выезд на территорию лагеря, — пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомство проверит обоснованность жалоб родителей и условия, в которых отдыхают дети.

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