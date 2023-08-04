Машины плывут, пешеходы — прыгают: августовский ливень освежил Новосибирск

Новосибирск плывет после ливня. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 4 августа, отрадой в душе Новосибирцев пролил звонкий ливень. После аномальной жары и духоты дождик был очень кстати.

В некоторых местах, например, по левобережной улице Титова, автомобилисты чувствуют себя владельцами машин-амфибий и медленно проплывают через лужи. А пешеходы тем временем укрепляют мышцы ног, упражняясь в прыжках с места.

— А так затопило магазин на Титова, — передает телеграм-канал «Новосибирск с Огоньком».

Топит даже магазины. Фото: скрин из телеграм-канала Новосибирск с Огоньком.

Ранее синоптики уже публиковали прогноз погоды на август — в последний месяц лета будет много солнца и затяжных дождей. КП-Новосибирск публиковала предположения синоптиков.

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