Так будут ли ливни? Опубликован прогноз погоды на август в Новосибирске

В августе станут чаще идти дожди. Фото: Мария ЛЕНЦ

В последний месяц лета мы успеем порадоваться и яркому солнцу, и затяжным дождям. Синоптики дали предварительные прогнозы на август в Новосибирске 2023 — смотрим, что нас ждет.

— Август ожидается с температурой выше нормы на 1-2 градуса и с большим числом осадков. Погода будет почти такой же, как в июле, волны тепла будут чередоваться с волнами прохлады. В первой декаде прогнозируем еще +25…+30 градусов, с постепенным понижением температуры в третьей декаде до +20…+25, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Сайт Gismeteoтоже обещает много дождей с грозами. По его данным, идти в городе они будут почти каждый день. Первая декада августа будет жаркой, с температурой +23…+27 градусов днем и +17…+19 ночью. Так что в начале месяца придет духота, как в июле. В следующие дни постепенно похолодает до +13…+18.

«Яндекс.Погода», наоборот, прогнозирует очень теплый август почти без дождей. В первую его половину температура будет +20…+25 градусов, во вторую — +17…+20. В начале будет в основном солнечно, но с приближением осени все чаще мы станем видеть пасмурное небо и дожди.

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