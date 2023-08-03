Дорогу на Комбинатской в Новосибирске перекроют на месяц

В Новосибирске на месяц перекроют дорогу на улице Комбинатской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на месяц перекроют дорогу на улице Комбинатской. Проект постановления опубликован на сайте мэрии города.

Ограничения введут на период с 16 августа до 16 сентября. Проезжую часть закроют на участке от проспекта Дзержинского до здания № 228 по улице Гоголя.

Причина перекрытия связана с проведением земляных работ для реконструкции трубопроводов по улице Комбинатской. Объезд обеспечат по автомобильным дорогам общего пользования.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Центральном районе Новосибирска ограничили проезд по улице Потанинской.

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