Дорогу на Комбинатской в Новосибирске перекроют на месяц

В Новосибирске на месяц перекроют дорогу на улице Комбинатской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на месяц перекроют дорогу на улице Комбинатской. Проект постановления опубликован на сайте мэрии города.
Ограничения введут на период с 16 августа до 16 сентября. Проезжую часть закроют на участке от проспекта Дзержинского до здания № 228 по улице Гоголя.
Причина перекрытия связана с проведением земляных работ для реконструкции трубопроводов по улице Комбинатской. Объезд обеспечат по автомобильным дорогам общего пользования.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Центральном районе Новосибирска ограничили проезд по улице Потанинской.
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