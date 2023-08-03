В Центральном районе Новосибирска ограничили проезд по улице Потанинской

В районе жилого дома № 3 на три метра сузили проезжую часть. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На улице Потанинской в Центральном районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

В районе жилого дома № 3 на три метра сузили проезжую часть. А внутриквартальный проезд закрыли. Ограничения действуют со 2 по 16 августа.

− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − объяснили на сайте муниципалитета.

Водителей призвали быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что улицы Потанинскую и Ядринцевскую отремонтируют за 6,72 миллиона рублей.

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