В Новосибирске две улицы отремонтируют за 6, 72 миллионов рублей

В Новосибирску две улицы отремонтируют за 6, 72 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирску две улицы отремонтируют за 6, 72 миллионов рублей. Речь идет об улицах Потанинская и Ядринцевская, сейчас на госзакупках размещен тендер по поиску подрядчика.

По документам, в ремонт должно войти усовершенствование типа покрытия дорожного полотна. А также ремонт тротуарной плитки, установка дорожных знаков и восстановление газона.

Заявки на тендер принимаются до 31 июля.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области планируется отремонтировать 8-километровый участок дороги на трассе «Куйбышев-Северное». Об этом также сообщается на портале госзакупок. Начальная цена — 208 миллионов рублей. Закончить ремонт планируют к 11 октября 2024 года.

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