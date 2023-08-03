В поселке под Новосибирском простятся с 9-летним мальчиком, утонувшим в коллекторе

Мальчика, утонувшего в коллекторе под Новосибирском, похоронят 3 августа. Фото: СК РФ НСО.

Стало известно, когда похоронят мальчика, утонувшего в коллекторе в поселке Кудряшовский. Дату прощания назвали близкие семьи, в которой случилось горе.

– Отпевание и прощание состоится 3 августа в 11:00 ч в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в дачном поселке Кудряшовский на улице Октябрьская,18, – сообщили знакомые семьи в паблике Кудряшовский и Приобский: life and news.

Похоронят мальчика на Кудряшовском кладбище в 12:00. После чего, в 13:00, в Приобской столовой пройдет поминальный обед.

Ребенок рос в благополучной семье. Фото: Кудряшовский и Приобский: life and news // "ВКонтакте".

Ранее КП-Новосибирск писала, что 1 августа мальчик провалился в коллектор на стройке. Вытащить ребенка пытался брат, но не смог. Известно, что погибший ребенок рос в благополучной семье. По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело.

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