Пролетел 16 этажей: в Новосибирске шпиц упал в шахту лифта и погиб

Собака упала в шахту лифта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта и разбился насмерть. ЧП случилось в доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Собака упала с высоты 16 этажей.

— В полицию поступило заявление от хозяйки животного, по данному факту сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала о случае в Первомайском районе, где лифт чуть не убил дворняжку. Её хозяйка зашла в лифт с поводком, а питомец остался снаружи.

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