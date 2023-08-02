Пролетел 16 этажей: в Новосибирске шпиц упал в шахту лифта и погиб

Собака упала в шахту лифта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта и разбился насмерть. ЧП случилось в доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Собака упала с высоты 16 этажей.
— В полицию поступило заявление от хозяйки животного, по данному факту сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.
Ранее КП-Новосибирск писала о случае в Первомайском районе, где лифт чуть не убил дворняжку. Её хозяйка зашла в лифт с поводком, а питомец остался снаружи.
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