«Двери закрылись, а собачка осталась снаружи»: лифт чуть не убил дворняжку на поводке

Очевидцы рассказали, как спасали собаку, которую чуть не убило лифтом. Фото: "Моя Первомайка".

Случай, едва не обернувшийся трагедией, произошел в многоэтажке Первомайского района в Новосибирске. Там дверями лифта чуть не задушило собаку на поводке. Питомца спасли неравнодушные соседи. КП-Новосибирск выяснила подробности этой истории.

Лифт закрылся, а собака осталась за дверью. Фото: "Моя Первомайка".

– 29 января девушка возвращалась с прогулки, собаку вела на поводке. Когда зашла в лифт, не успела среагировать, двери закрылись, а собачка осталась снаружи. Лифт тронулся, собаку потащило наверх. Она повисла на поводке, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Инцидент попал на видео. Кадры получились слишком жестокими для публикации. - Собачка замерла и повисла. Она буквально умерла. Ее потом вернули к жизни, – добавила сибирячка. На крики хозяйки сбежались соседи. Они и сняли несчастное животное с поводка.

– Девушка кричала на весь дом, звала на помощь. Все перепугались. Подоспели двое мужчин, освободили собаку из удушающего плена.

Соседи прибежали на крики и вытащили собаку из удушающего плена. Фото: "Моя Первомайка".

Затем к бездыханной собаке подбежала хозяйка. Девушка упала на колени перед питомцем и, рыдая, стала откачивать ее.

– Один из мужчин держал собаку, а хозяйка пыталась завести ей сердце. Не сразу, но, к счастью, получилось. Собака пришла в себя, – уточнила собеседница.

Об инциденте также рассказали в соцсетях. Новосибирцы в комментариях написали, что такие ситуации, не редкость.

Хозяйка упала на колени и откачивала питомца. Фото: "Моя Первомайка".

– Я приехала с села, конечно, лифтов не было, собака тоже не знала, что такое, такая же ситуация была. Я чуть не умерла от страха, хорошо ошейник слабенький был, слетел с мордочки, – поделились комментаторы.

Новосибирцы призвали хозяев внимательнее следить за питомцами на входе в лифт. От такой случайности, уверены они, никто из собачников не застрахован.

Известно, что у хозяйки собаки, которая чуть не погибла случился сильный стресс. Девушка очень любит питомца и переживает за его здоровье. Благо, после случившегося, собака оправилась и чувствует себя хорошо.

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