До суда дошло дело машинистов, по вине которых женщина попала под поезд в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое работников локомотивной бригады пригородной электрички ответят за тяжелые травмы пассажирки. По их вине женщина лишилась ноги. Судят машиниста и его помощника по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре напомнили, что в декабре 2022 года на остановочной платформе Новосибирск-Западный машинист допустил зажатие сумочки женщины дверью вагона. Пассажирка не отпустила вещь и подала сигнал остановки. Женщина поскользнулась и упала. Ее протащило. В результате ЧП пассажирка получила тяжелые травмы конечностей.

– Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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