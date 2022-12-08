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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 2:40

Пассажирку электрички протащило по станции Новосибирск-Западный из-за сумки, зажатой в дверях

Она не выпустила ее из рук, когда поезд начал движение
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске на вокзале женщина пострадала из-за сумки, зажатой в дверях электрички.

В Новосибирске на вокзале женщина пострадала из-за сумки, зажатой в дверях электрички.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

42-летняя жительница Коченевского района возвращалась домой из Новосибирска, а попала в больницу. Она попыталась запрыгнуть в вагон электрички на станции Новосибирск-Западный, но двери захлопнулись, зажав ее сумочку. Инцидент произошел вечером 7 декабря. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

– Пострадавшая предприняла попытку освободить свою вещь, поскользнулась и упала. В это время состав начал движение, и пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей, – уточнили в транспортной полиции.

В настоящее время женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Транспортные полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

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