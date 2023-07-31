В Новосибирске из-за сильного тумана взлетели цены на такси. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

31 июля Новосибирск окутал густой туман. Из-за этого в городе взлетели цены на такси. Информацией с КП-Новосибирск поделились читатели.

– Обычно на поездку я трачу 300-400 рублей. А сегодня пришлось заплатить 560 рублей, – рассказали новосибирцы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за густого тумана, окутавшего город, на дорогах сильно снизилась видимость. В связи с чем риск аварий вырос в разы.

Дымка начала появляться около 6 утра, а к семи уже превратилась в плотную пелену. После того, как туман рассеется, синоптики обещают небольшой дождь и грозу днем 31 июля. Воздух в Новосибирске прогреется до +26 градусов.

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