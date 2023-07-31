Не видно домов и дорог: утром 31 июля на Новосибирск опустился густой туман

На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман. Из-за белой пелены не было видно домов, а дороги как будто уходили в никуда.
Из-за плотной белой пелены плохо видно дома и дороги.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Туман начал образовываться примерно к шести часам утра, а к половине седьмого он превратился в плотную пелену.
Синоптики обещают сибирякам дожди и грозы.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, в свою очередь, на последний день второго летнего месяца обещают сибирякам переменную облачность, ночью кратковременный дождь, грозу, днем местами небольшой дождь и грозу. Температура воздуха при этом будет удерживаться в районе +24…+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Верхние этажи зданий исчезают в тумане.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Последний летний день удивил новосибирцев туманным утром.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Туманом окутан и центр города.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В тумане будто бы исчезает оперный театр.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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