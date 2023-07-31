Не видно домов и дорог: утром 31 июля на Новосибирск опустился густой туман

На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман. Из-за белой пелены не было видно домов, а дороги как будто уходили в никуда.

Из-за плотной белой пелены плохо видно дома и дороги. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Туман начал образовываться примерно к шести часам утра, а к половине седьмого он превратился в плотную пелену.

Синоптики обещают сибирякам дожди и грозы. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, в свою очередь, на последний день второго летнего месяца обещают сибирякам переменную облачность, ночью кратковременный дождь, грозу, днем местами небольшой дождь и грозу. Температура воздуха при этом будет удерживаться в районе +24…+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Верхние этажи зданий исчезают в тумане. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Последний летний день удивил новосибирцев туманным утром. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Туманом окутан и центр города. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В тумане будто бы исчезает оперный театр. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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