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НовостиОбщество31 июля 2023 0:04

Не видно домов и дорог: утром 31 июля на Новосибирск опустился густой туман

Новосибирск утром 31 июля накрыло густым туманом
Галина СИМОНОВА
На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман.

На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

На Новосибирск рано утром в понедельник, 31 июля опустился густой туман. Из-за белой пелены не было видно домов, а дороги как будто уходили в никуда.

Из-за плотной белой пелены плохо видно дома и дороги.

Из-за плотной белой пелены плохо видно дома и дороги.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Туман начал образовываться примерно к шести часам утра, а к половине седьмого он превратился в плотную пелену.

Синоптики обещают сибирякам дожди и грозы.

Синоптики обещают сибирякам дожди и грозы.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, в свою очередь, на последний день второго летнего месяца обещают сибирякам переменную облачность, ночью кратковременный дождь, грозу, днем местами небольшой дождь и грозу. Температура воздуха при этом будет удерживаться в районе +24…+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Верхние этажи зданий исчезают в тумане.

Верхние этажи зданий исчезают в тумане.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Последний летний день удивил новосибирцев туманным утром.

Последний летний день удивил новосибирцев туманным утром.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Туманом окутан и центр города.

Туманом окутан и центр города.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В тумане будто бы исчезает оперный театр.

В тумане будто бы исчезает оперный театр.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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