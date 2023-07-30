В новосибирской «МЕГЕ» прокомментировали эвакуацию посетителей

В ТЦ «МЕГА» в Новосибирске прокомментировали эвакуацию посетителей.
Фото: Яна ЛИСИНА
В ТЦ «МЕГА» в Новосибирске прокомментировали эвакуацию посетителей. Напомним, информация об этом появилась в воскресенье, 30 июля. Якобы людей попросили покинуть здание по техническим причинам. Однако в самом торговом центре утверждают, что эвакуация не проводилась.
— Сегодня в торговом центре никакой эвакуации не проводилось, мы работали и работаем в штатном режиме, — сообщили КП-Новосибирск в торговом центре.
В апреле в МФК «Сан-Сити» в Новосибирске посетителей эвакуировали из-за попадания дыма от кулинарного отдела супермаркета в систему вентиляции. Он заставил сработать сигнализацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ленинском районе Новосибирска прошла эвакуация в МФК «Сан Сити»
Там заметили задымление (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер