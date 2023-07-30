В новосибирской «МЕГЕ» прокомментировали эвакуацию посетителей

В ТЦ «МЕГА» в Новосибирске прокомментировали эвакуацию посетителей. Фото: Яна ЛИСИНА

В ТЦ «МЕГА» в Новосибирске прокомментировали эвакуацию посетителей. Напомним, информация об этом появилась в воскресенье, 30 июля. Якобы людей попросили покинуть здание по техническим причинам. Однако в самом торговом центре утверждают, что эвакуация не проводилась.

— Сегодня в торговом центре никакой эвакуации не проводилось, мы работали и работаем в штатном режиме, — сообщили КП-Новосибирск в торговом центре.

В апреле в МФК «Сан-Сити» в Новосибирске посетителей эвакуировали из-за попадания дыма от кулинарного отдела супермаркета в систему вентиляции. Он заставил сработать сигнализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинском районе Новосибирска прошла эвакуация в МФК «Сан Сити»

Там заметили задымление (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber