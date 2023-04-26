В Ленинском районе Новосибирска прошла эвакуация в МФК «Сан Сити»

В МФК «Сан Сити» на площади Маркса прошла эвакуация.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В среду, 26 апреля, в МФК «Сан Сити» на площади Маркса прошла эвакуация. КП-Новосибирск связалась с представителями торгово-развлекательного центра и узнала, что там произошло.
− Во время приготовления пищи в зоне супермаркета произошло чрезмерное задымление. Это привело к срабатыванию автоматической системы оповещения об эвакуации, − рассказали КП-Новосибирск в отделе маркетинга и рекламы.
Сейчас комплекс работает в штатном режиме, добавили в «Сан Сити».
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