В Новосибирске 30 июля изменится время работы трамвая № 2

Трамвай изменит время работы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, изменится время работы трамвая № 2. Об этом рассказали в мэрии города.
— 30 июля время работы трамвайного маршрута № 2 ограничивается до 22 часов, - сообщили в муниципалитете.
Причина изменения привычной схемы движения - монтаж контактной сети на пересечении улиц Титова и улиц Троллейной.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонтных работ в городе изменят расписание левобережных трамваев и автобусов. Публикуем все изменения, которые продлятся до 8 августа.
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