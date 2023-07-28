В Новосибирске 30 июля изменится время работы трамвая № 2

Трамвай изменит время работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, изменится время работы трамвая № 2. Об этом рассказали в мэрии города.

— 30 июля время работы трамвайного маршрута № 2 ограничивается до 22 часов, - сообщили в муниципалитете.

Причина изменения привычной схемы движения - монтаж контактной сети на пересечении улиц Титова и улиц Троллейной.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонтных работ в городе изменят расписание левобережных трамваев и автобусов. Публикуем все изменения, которые продлятся до 8 августа.

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Публикуем все изменения (подробнее)

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