Из-за ремонтных работ в Новосибирске изменят расписание левобережных трамваев и автобусов

В Новосибирске временно изменят расписание автобусов и трамваев левого берега. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за ремонта трамвайных путей и теплотрассы на левом берегу Новосибирска изменят расписание общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города в среду, 19 июля.

— Трамвайные маршруты № 23, 8, 10, 15, 16 и 18 будут курсировать до 23 часов. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев и переключением реверсивного движения трамваев по этой улице, — сообщили в муниципалитете.

Из-за аварийного ремонта на теплотрассе до 8 августа продлят срок перекрытия проезда по улице Чигорина возле Комсомольской, 31а. Это повлияет на маршруты автобусов №96, 9, 12 и 43. Новая схема движения опубликована ниже.

На период закрытия дороги работа автобусов организована по следующим маршрутам:

- № 96 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Оловозаводской до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме;

- № 9 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Аникина до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме;

- № 12 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Оловозаводской: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, далее – по действующей схеме;

- № 43 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Урманова: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, ул. Обогатительная, далее – по действующей схеме.

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