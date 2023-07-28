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НовостиПроисшествия28 июля 2023 14:54

В Новосибирске судят за взятку начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева

Начальника ЦОДД Новосибирской области судят за взятку
Алена КУЛЕШОВА
Суд над начальником ЦОДД начался 27 июля.

Суд над начальником ЦОДД начался 27 июля.

Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начали судить начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева. Дело начал рассматривать Ленинский районный суд 27 июля.

Трещева обвиняют в том, что он обещал за деньги обеспечить победу двум фирмам в электронных аукционах. Речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы, позволяющих контролировать пассажиропоток на объектах авиационной инфраструктуры.

Напомним, задержали Трещева в декабре 2022 года. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ — получение взятки лично в особо крупном размере. До суда начальник ЦОДД находился под стражей.

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