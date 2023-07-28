В Новосибирске судят за взятку начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева

Суд над начальником ЦОДД начался 27 июля. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начали судить начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева. Дело начал рассматривать Ленинский районный суд 27 июля.

Трещева обвиняют в том, что он обещал за деньги обеспечить победу двум фирмам в электронных аукционах. Речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы, позволяющих контролировать пассажиропоток на объектах авиационной инфраструктуры.

Напомним, задержали Трещева в декабре 2022 года. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ — получение взятки лично в особо крупном размере. До суда начальник ЦОДД находился под стражей.

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