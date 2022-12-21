«Он - отставной полковник со связями»: что известно об арестованном чиновнике, отвечающем за камеры на дорогах в Новосибирской области

В СИЗО чиновник пробудет как минимум до 18 февраля. Фото: Мария НОВИКОВА

Задержанного оперативниками ФСБ за взятки в особо крупном размере начальника Центра организации дорожного движения сегодня арестовали на время следствия.

Вячеслава Трещева в Ленинский районный суд Новосибирска доставили в наручниках и под конвоем. Руководителя казенного учреждения, подведомственного региональному Минтрансу, обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ - Получение взятки лично в особо крупном размере. Следователь Леонид Доготарь настаивал на аресте чиновника.

- По роду деятельности Трещев поддерживает отношения с высокопоставленными должностными лицами Правительства Новосибирской области, располагает связями среди сотрудников правоохранительных органов. Является бывшим сотрудником МВД. Может оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда, - обяъснил позицию следователь.

Поддержал ходатайство следователя и представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Копырин:

- В последнее время обвиняемый вел кочующий образ жизни, жил не по прописке, построил дом в Санкт-Петербурге и, по данным ФСБ, намеревался туда переехать. Домашний арест не обеспечит нормальное производство по уголовному делу. Прошу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц и 30 дней, то есть до 19 февраля 2023.

Как следует из материалов дела, 19 декабря 2022 года Трещев незаконно получил от предпринимателя, представляющего интересы двух коммерческих фирм (ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал»), часть взятки - это 1 200 000 рублей. На съемной квартире чиновника провели обыск, в ходе которого изъяли меченые купюры.

- Взятка предназначалась за обеспечение победы двух фирм в электронных аукционах на оказание услуг по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области, в том числе на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта для снижения и предотвращения транспортных происшествий с участием подвижного состава на путях общего пользования, а также по установке устройств автоматизированной розыскной системы для контроля пассажиропотока на объектах авиационной инфраструктуры в целях повышения безопасности транспортных узлов, заключение с данными организациями государственных контрактов, а также за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ со стороны ГКУ «ЦОДД», - сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя Восточного МСУТ СКР Екатерина Петрушина.

- Я не согласен с заключением под стражу, настроен на взаимодействие со следствием, само задержание является для меня шоковым, - пояснил участникам заседания Вячеслав Трещев.

- Преступление особо тяжкое, но не является насильственным. Трещев не является участником организованной преступной группы, служил в органах внутренних дел более 20 лет, уволился в звании полковника. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Полагаю, что этого будет достаточно, - поддержал позицию своего клиента его адвокат Сергей Николаев.

В свое время Трещев занимал высокий пост в Управлении ГИБДД по Новосибирской области. С 2013 года Был заместителем начальника ведомства.

По итогам разбирательства судья встала на сторону гособвинителя и представителя надзорного ведомства, постановив поместить чиновника под стражу на два месяца. На вопросы журналистов Трещев отвечать не стал. В СИЗО он пробудет как минимум до 18 февраля.

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