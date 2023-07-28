В Новосибирской области трех полицейских задержали по подозрению в исчезновении 15-летней школьницы

Задержание полицейских может быть связано с исчезновением девочки. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»
В Усть-Тарке Новосибирской области 27 июля задержали трех бывших полицейских. Задержание проводили люди в балаклавах и без опознавательных знаков. Однако при задержании и обысках присутствовали понятые.
Как сообщает издание «Знамя труда», задержание может быть связано с возобновлением расследования дела 13-летней давности — об исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной. По информации источников издания, все задержанные в 2010 году, будучи сотрудниками МВД, проходили по делу об исчезновении школьницы.
Напомним, Наташа пропала вечером 2 марта 2010 года в отдаленном селе Яркуль. Девочка росла в многодетной семье. Тем вечером семиклассница возвращалась из сельского клуба с подругой. Она на несколько часов зашла в гости к подружке, а в 23:00 отправилась домой, половину пути девочки прошли вместе, а последние 300 метров Наташа должна была пройти одна. Но домой так и не вернулась.
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