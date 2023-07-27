Фото с места ДТП, где грузовик задавил 55-летнего пешехода под Новосибирском, показали в ГИБДД

ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области. Фото: стоп-кадр из видео / Госавтоинспекция по НСО

В телеграм-канале Госавтоинспекции по Новосибирской области опубликовали фото с места смертельного ДТП в Чановском районе. Там утром 27 июля грузовик насмерть сбил 55-летнего пешехода.

Напомним, фура ехала по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1052 километре водитель сбил мужчину. Он пересекал проезжую часть слева направо.

Мужчина попал под колеса грузового автомобиля. Фото: Госавтоинспекция по НСО

От полученных травм пешеход скончался на месте. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Грузовой автомобиль получил повреждения передней части кабины. Фото: стоп-кадр из видео / Госавтоинспекция по НСО

Как видно на фото, грузовой автомобиль получил повреждения передней части кабины. Какой силы был удар – неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber