Под Новосибирском грузовик насмерть сбил 55-летнего пешехода

В Чановском районе Новосибирской области грузовой автомобиль DAF задавил 55-летнего пешехода. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Чановском районе Новосибирской области грузовой автомобиль DAF задавил 55-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Страшное ДТП произошло 27 июля около девяти часов утра.
Водитель грузовика двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска.
− На 1052 километре водитель 1967 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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