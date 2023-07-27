Под Новосибирском грузовик насмерть сбил 55-летнего пешехода

В Чановском районе Новосибирской области грузовой автомобиль DAF задавил 55-летнего пешехода. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Чановском районе Новосибирской области грузовой автомобиль DAF задавил 55-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Страшное ДТП произошло 27 июля около девяти часов утра.

Водитель грузовика двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска.

− На 1052 километре водитель 1967 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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