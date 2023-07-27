В Новосибирске на пляже в Советском районе стало плохо 46-летней женщине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на пляже в Советском районе стало плохо женщине. Первую помощь оказали ей сотрудники МАСС. Произошло это днем 26 июля.

– Специалисты оказали женщине первую помощь, а также вызвали ей бригаду медиков, – говорится в сводке МАСС.

46-летнюю сибирячку передали бригаде скорой помощи. У нее диагностировали тепловой удар.

Ранее КП-Новосибирск писала, что во избежание теплового удара медики советуют горожанам не усердствовать с солнечными ваннами, а главное - позабыть о садово-огородных работах в сильную жару. В противном случае нагрузка на сердце увеличивается в два раза. В связи с чем есть большие шансы попасть в больницу.

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