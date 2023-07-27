В Минприроды опровергли реконструкцию Дендропарка в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В региональном министерстве природы опровергли реконструкцию Дендропарка в Заельцовском районе Новосибирска. Ранее эта информация очень взволновала горожан, которые выступили против такой инициативы. Ясность внес министр природы Евгений Шестернин.

— Реконструкции Дендропарка не будет. Благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения и памятника природы областного значения регламентирует положение о режиме особо охраняемой природной территории. Речь шла о допустимом режимом благоустройстве, восстановлении и увеличении коллекции редких деревьев, — пояснил Евгений Шестернин.

В рамках фестиваля «ЭкоМир» в Новосибирском зоопарке власти обсуждали также проект создания «зеленого кластера» в Заельцовском районе, который объединит в себе территории Дендропарка, зоопарка, Заельцовского парка и Заельцовского бора, и Детской железной дороги. Однако в минприроды подчеркнули, что до того, как проект начнут воплощать в жизнь, он пройдет публичные обсуждения.

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