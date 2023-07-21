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НовостиОбщество21 июля 2023 2:51

Новосибирские общественники выступили против реконструкции дендропарка

Работы планируют начать летом 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
Общественники из Новосибирска собирают подписи против реконструкции дендропарка.

Общественники из Новосибирска собирают подписи против реконструкции дендропарка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественники из Новосибирска собирают подписи против реконструкции дендропарка в Заельцовском районе. Они уверены, что предлагаемая концепция навредит флоре и фауне.

Петиция опубликована на сайте Change.org. Разместила ее инициативная группа «В защиту дендропарка». Петицию направили в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, работы по реконструкции планируют начать этим летом. На территории хотят проложить новые дорожки, установить скамейки, мусорки и фонари.

− Прокладка новых дорожек – это новые вырубки. И это все меньше участков, где не ходят люди и где животные и птицы могут найти укрытие, создать жилище и вывести потомство. Растительность вдоль дорожек тоже страдает – цветы рвут, молодые деревца ломают несознательные посетители, − говорится в тексте петиции.

Кроме того, по словам общественников, животные будут страдать от искусственного освещения ночью. Они добавили, что объединение дендропарка с зоопарком и Заельцовским парком в единый «зеленый кластер» навредит первому. Ведь у каждой из этих локаций своя аудитория.

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