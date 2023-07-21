Новосибирские общественники выступили против реконструкции дендропарка

Общественники из Новосибирска собирают подписи против реконструкции дендропарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественники из Новосибирска собирают подписи против реконструкции дендропарка в Заельцовском районе. Они уверены, что предлагаемая концепция навредит флоре и фауне.

Петиция опубликована на сайте Change.org. Разместила ее инициативная группа «В защиту дендропарка». Петицию направили в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, работы по реконструкции планируют начать этим летом. На территории хотят проложить новые дорожки, установить скамейки, мусорки и фонари.

− Прокладка новых дорожек – это новые вырубки. И это все меньше участков, где не ходят люди и где животные и птицы могут найти укрытие, создать жилище и вывести потомство. Растительность вдоль дорожек тоже страдает – цветы рвут, молодые деревца ломают несознательные посетители, − говорится в тексте петиции.

Кроме того, по словам общественников, животные будут страдать от искусственного освещения ночью. Они добавили, что объединение дендропарка с зоопарком и Заельцовским парком в единый «зеленый кластер» навредит первому. Ведь у каждой из этих локаций своя аудитория.

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