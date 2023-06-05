В Новосибирске в 2023 году расширят и обновят дендропарк

Уже готов проект обновленного дендропарка. Фото: https://mpr.nso.ru/.
В Новосибирске в 2023 году расширят и реконструируют дендропарк. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. В воскресенье, 4 июня, прошел фестиваль, на котором показали проект, объединяющий зеленые зоны Заельцовского района и дендропарка. Там побывал и глава региона.
— Надо провести оценку всех зеленых насаждений дендропарка, инвентаризацию, чтобы понять, что необходимо восстановить, где расчистить территорию. Параллельно с этим надо начинать делать дорожки, тропинки, освещение, устанавливать малые архитектурные формы для обеспечения дополнительного комфорта горожан. Но самое главное – у дендропарка должен быть хозяин, – сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Губернатор региона поручил специалистом скорее сделать план работ и составить смету. Реконструировать дендропарк будут несколько лет, но начнут уже летом 2023 года.
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